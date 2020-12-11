古代封建社會，女性地位卑賤，明清時代就出現一種獨特現象，就是養「瘦馬」，這裡的瘦馬並非是真正的馬，而是「訂製美女」，她們不僅身世可憐，淒慘程度更是不亞於青樓女子。

古代揚州是兩淮鹽商的聚居地，他們富甲一方，生活豪奢媲美皇家貴族，而「瘦馬」指的是專門為權貴富紳人士訂製的美女，牙公、牙婆（以介紹人口販賣為業，而從中牟利者）為了迎合鹽商們變態的心理需求，會低價買來貧家幼女，歷經長達近十年的嚴苛調教，再以暴利賣出，這和商人低價買來瘦馬，養肥後再高價賣出的經營方式一樣，因此人們就稱這類女子為「瘦馬」。

由於這類女子長相精緻、身材瘦削，加上琴棋書畫精通，受到不少富商青睞，不過富商挑選瘦馬也有一套嚴格的鑑定程序，一旦被看中，嫁作小妾也算是從此衣食無憂，然而能夠翻身的算是少數，畢竟與一般人家的小妾不同，瘦馬自小被精心調教，還習有「奇淫技巧」，因此常被正妻忌憚，不是被凌辱致死就是冠上妖媚惑主的罵名。

至於那些未被挑中的瘦馬，則會被牙婆賣到青樓，明末清初的一代名妓，「秦淮八艷之首」柳如是，也是瘦馬出身。