在不少歷史劇上經常看到古代新娘子出嫁都會披上「紅蓋頭」，到了現代甚至將其入歌，民歌《掀起你的蓋頭來》相信不少人朗朗上口，但事實上，被視為浪漫喜慶象徵的紅蓋頭，背後由來源自於一個血腥故事。

傳說，商朝紂王帝辛有一個驍勇善戰、有勇有謀的皇叔，名叫聞仲，此人是三朝元老，武藝高強，所向披靡，不僅朝中大臣對他敬重萬分，就連紂王也對他十分敬畏。然而，天不怕地不怕的他，是出了名的怕老婆，見了老婆就像老鼠看見貓一樣，而普天之下只有紂王不知道此事。

有一次，聞仲西征大勝，紂王當即率領文武大臣出城迎接，還在城外舉辦宴席，犒勞三軍。席間，一個大臣半開玩笑的當眾揶揄聞仲說「你連老婆都搞不定，也沒有那麼神武吧」，語畢隨即引來群臣哄然大笑，聞仲聽完則滿面羞紅，不發一語。

聞仲怕老婆的事無意間被紂王聽見了，他壓抑著滿腔疑慮，私下換上尋常百姓的服裝，悄悄出宮探查，沒想到剛走到聞仲家門口，就看見英勇神武的大將軍竟然跪在老婆面前挨訓，讓他很是震撼。

火冒三丈的紂王回宮後，立刻宣旨讓群臣隔日攜老婆上殿，聞仲老婆自然也在其列。沒想到就在眾人參拜結束落座後，紂王隨即下令侍衛將聞仲老婆五花大綁，並當眾喝斥，「我堂堂商紂大將軍，竟被妳這種愚婦羞辱，跪在地上聽妳訓斥，妳難道是要和我平起平坐嗎？」

紂王接著下令將其頭顱砍下，聞仲老婆當場腦袋分家，鮮血狂噴，被人拿白綾覆在她的脖頸之上，結果不久鮮血就染紅了白綾。紂王見了，又命人將這塊血染的紅綾高掛在城頭，並下旨新嫁娘大婚時要頭蓋紅布，以此示警天下女子，婚後不得任意羞辱男人，而是要聽候丈夫使喚，盡心伺候夫君。

在那之後，滿朝文武百官的老婆們再也不敢對丈夫大小聲了。而這一規定經過代代相傳，新娘子披紅蓋頭的習俗還在，但是卻少有人提起這段緣由。