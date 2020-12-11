大陸南京市浦口區一名楊姓老翁，日前出門2個月，沒想到返家後，卻驚見主屋旁的院子竟然被蓋了一間公廁，氣得向相關單位投訴，不過當地村委會卻不讓拆，反批「不能說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊？」

綜合陸媒報導，家住浦口區星甸街道雙山村的楊姓老翁指出，村委會在今年7月初時曾找他商量，希望他能讓出院子裡的一部份空地，做為村民廣場，而院子旁邊的廢棄豬舍則可以蓋間公廁，還說不會影響他的生活。

老翁心想，反正家裡的院子這麼大，撥一部分供村民使用也無妨，於是雙方就簽了一份補償協議，上頭載明「村裡佔用0.66畝土地，補償14,880元人民幣（約新台幣6萬4000元）」，不過協議上對於土地的具體使用，沒有多加說明。

楊翁簽完協議後，便去城裡照顧孫子，不料2個月後返家竟然發現院子被蓋了一間公廁，位置不但向前移動了10公尺，面積也擴大了，原本說好是蓋在豬圈旁邊，且建造面積為20平方公尺，沒想到卻硬生生建成了50多平方公尺，離楊翁的主屋更近，讓他忍不住抱怨「我門一開，人家在我這裡上廁所，我出來吃飯端個碗怎麼辦，對我住家帶來多大的不方便。」

楊翁氣得立即要求施工單位停工，但村委員會表示，公廁是經過相關部門批准後才動工的，要是一開始說換地方還可以改，但現在已經來不及了，「蓋這個公廁和廣場已經花了幾十萬資金，現在說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊？」

如今雙方尚未取得共識，楊翁無奈表示，「我現在最大的心願就是能把門前的公廁拆掉，一開始我是出於好心，沒想到進趟城再回家竟變受害者」。