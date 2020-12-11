狗不只對主人忠心，對同伴也有情有義。美國加州一名動物義工，當時在街頭發現一隻流浪狗，決定誘捕牠並提供救援，豈料流浪狗警覺性非常高，一直不肯靠近人，而義工之後得知，牠其實還有另一隻流浪狗同伴，因此便先從牠的同伴下手，成功將牠帶回家，隔天一開門才知道，流浪狗多重義氣。

綜合外媒報導，丹尼(Danny Spanks)在街上發現了一隻黑毛流浪狗，便想提供協助，嘗試用零食誘捕牠，未料牠的警覺性很高，甚至非常害怕人類，當丹尼靠近時，牠就會馬上離開，花了一段時間，黑毛狗才肯從牠手上咬食物吃，但仍不願意靠近他，丹尼並未因此放棄，還替牠取名為「法蘭西斯 (Francis)」。

丹尼之後在附近住戶口中得知，法蘭西斯有一個流浪狗同伴「霍華德(Howard)」，為了能接近法蘭西斯，便決定先從牠的同伴下手，而霍華德被主人棄養後，在街上結識法蘭西斯，兩隻狗經常玩在一起，霍華德相對之下警覺性較低，很快就讓人撫摸，而丹尼便準備一個起司漢堡，成功將霍華德引誘上車，但法蘭西斯仍無動於衷，丹尼只好先載霍華德離開。

丹尼隔日原本要利用霍華德，希望法蘭西斯看到同伴後，會乖乖的跟他回家，豈料丹尼一出門後，發現法蘭西斯跟蹤同伴的味道，走過幾條街找到丹尼的家，儘管牠還是不肯進丹尼的家，但已經願意待在院子裡玩，而兩隻狗在互相陪伴下，牠們也漸漸放下戒心，之後交由救援中心照料，等待新主人的出現。