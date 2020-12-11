動物的頭被砍下後，基本上身體也不可能再動了。澳洲一名民眾，日前帶狗至沙灘散步，期間發現了一條「無頭蛇」，而且斷頭處仍不停地流血，起初以為蛇已經死了，但為了安全起見，因此他便用網球拍嘗試戳了一下，沒想到無頭蛇竟開始動了起來。

蛇沒有了頭竟還未死透，被網球拍戳到後，蛇身開始扭動。(影片來源/youtube/3W Daily)

綜合外媒報導，諾柏(Jako Noble)將影片上傳至Reddit，表示當時他帶狗至海邊散步，愛犬隨即發出吠叫聲，他才發現這一條無頭蛇，頭部已經不見，而且斷頭處還再流血，起初以為蛇已經死了，但為了保險起見，因此便用網球拍戳牠確認。

豈料無頭蛇竟然還未死透，被網球拍戳到後，蛇身開始扭動，甚至試圖尋找方向想反擊，讓人看得膽戰心驚，而諾柏也表示，蛇疑似被鳥吃掉頭部後，而蛇身體後半段則被丟在沙灘上，讓他驚嘆的說「澳洲的蛇即使沒有頭，牠們還是會繼續追你」。

影片曝光後，不少網友嚇壞回應「別再繼續折磨牠了，看起來好可憐」、「這一條蛇沒有了頭，基本上也不可能獵食，很快就會死了，這樣戳只會增加牠的痛苦」。報導也指出，蛇類的腦部與哺乳類不同，不需要大量的氧氣，因此牠們就算沒有了頭，也能存活好幾個小時，並不會立刻死亡。