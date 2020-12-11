路上的東西別亂吃啊！國外有一名男子，日前在田野間，發現了一條類似「熱狗」的植物，便好奇的拿起來啃咬，沒想到熱狗瞬間炸開，男子嘴裡被噴的全是棉絮，嚇得他趕緊把異物吐出來，而影片上傳至抖音僅4天，就獲得860萬人按讚，不少人全被他的愚蠢行徑逗得哈哈大笑。

布魯克斯(Jeffrey Brooks)日前在田野間，發現附近有一片「熱狗田」，乾枯的植物莖上全插滿類似熱狗的物體，因此讓他感到非常好奇，又不清楚這是什麼植物，便將其拔下咬了一口，沒想到「熱狗」瞬間炸開，裡面的棉絮塞滿他的嘴，而且還不斷的膨脹，讓布魯克斯相當崩潰，吐也吐不完。

不少網友笑瘋表示「這是一個青年瞬間變成聖誕老人的故事」、「這熱狗還會爆漿」、「就跟你說不要放嘴巴，會變大啊」、「香蒲不能直接吃吧...至少要配著麵包吃啊」、「我一開始還以為是熱狗裡面發霉了，一咬黴菌噴的嘴都是，之後才知道原來這是一種植物」、「最蠢脫口秀」。

而外型像熱狗的植物，其實叫做「香蒲(cattails)」，一般能生長到1至7公尺高，還有另外一品種為小香蒲（T. minima），只有0.5至1公尺高，大部分種類生長於北半球，主要長在水邊、湖岸等濕地環境中，具有水土保持的功能，也是水生鳥類的棲息地，其地下莖可作為蔬菜食用，毛棒則能用來填充枕頭。