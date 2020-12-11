動物遇到體型比自己小的同伴時，有時會忍不住想欺負對方，但牠們沒想到的是，弱小的同伴有一天也會長大啊！國外有一隻較胖的黑貓，當時一看到虎斑貓靠近時，便用「風扇式」貓掌狂搧對方巴掌，原來胖黑貓小時候體型較小，曾被較大隻的虎斑貓打過一拳，如今風水輪流轉。

TiKTok用戶＠paigelatour分享一段影片，當時一隻體型較胖的黑貓站在桌上，而另一隻較瘦的虎斑貓緩緩靠了過來，豈料黑貓像發了瘋一樣，不斷狂打對方頭部，由於虎斑貓比對方小隻，而且又站在地面上，處於劣勢的牠根本無力抵抗，只能任由對方攻擊，最終被打到跌在地上。

而影片最後才知道，原來虎斑貓比黑貓年紀大，因此當時體型較小隻的黑貓，曾被虎斑貓巴過頭，但無奈當時牠體型太小，因此無力反擊，還被嚇得趕緊躲開，期間甚至不小心跌坐在地上，沒想到如今黑貓長大了，體型甚至比虎斑貓還大，也不再是牠的對手，黑貓也趁機報復。

影片累積1010萬觀看次數，不少網友笑翻表示「黑貓：終於讓我等到這一天了吧」、「黑貓根本是卯起來打欸」、「胖黑貓：沒想到我會記到現在吧」、「忍最久的報復」、「超萌的報仇之拳」。