現代人重視養生，也逐漸有運動觀念，不少人閒暇時會上健身房鍛鍊，不過有網友不解，為何健身後還需要按摩，「按摩真的是運動重要的一環，還是只是在曖昧而已？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出關鍵。

原PO日前在PTT貼文問人覺得健身房按摩很情色嗎？他表示，運動就運動，為什麼要按摩？昏暗的燈光下，美女教練按一按就有人昏頭買教練課刷卡刷下去，按摩真的是運動重要的一環，還是只是在曖昧，更直言「健身房的教練讓我感覺到的是情色而非專業」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「想太多」、「推開堆積的乳酸？」、「所以是教練的問題不是按摩的問題啊」、「有正當理由按摩，你無法動搖他的正當性」。

不過也有內行人表示健身後的伸展及放鬆不可少，「認真說，放鬆其實蠻重要的」、「放鬆伸展本來就很重要」、「健身房的按摩只會痛到想打人而已」、「專業的運動員也會做肌肉放鬆，不想給教練按可以找外面的治療師，才兩次教練課而已，肌肉應該沒什麼緊繃感」。