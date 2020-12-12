歷史上五胡十六國堪稱亂世，其中後燕第四代皇帝慕容熙靠著軍事政變稱帝，只是他在位期間並未做出有益後燕發展的政績，反倒是荒淫無道，留下千古罵名，尤其是開棺與已故皇后屍體交歡的驚悚之舉，令人匪夷所思。

事實上，慕容熙當初並非皇位繼承的第一人選，只因為與皇嫂丁太后早就私通，在丁太后力排眾議之下，才得以坐穩龍椅。只是他即位後開始誅殺異己勢力，並且逐漸暴露自己好色本性，不顧丁太后勢力，迎娶中山尹苻謨的兩個美貌天仙的女兒，姐姐名叫苻娀娥、妹妹叫苻訓英。

為了討好苻氏姐妹花，慕容熙無所不用其極，然而與姐姐相比，苻訓英更得慕容熙寵愛，光始三年（公元403年）十二月，苻娀娥被封為昭儀，苻訓英則立為皇后。只是好景不常，或許是眼見妹妹鋒頭更勝，苻娀娥抑鬱寡歡，最終撒手人寰，死後被追封為「愍皇后」。

後來慕容熙便將所有寵愛都給了苻訓英，只是苻訓英在姐姐病逝後三年也因病離世，慕容熙為此精神受創，言行病態，並決定為苻訓英修建宏偉的廟宇，逼迫嫂子張氏為皇后殉葬，還強迫群臣披麻戴孝祭奠皇后，當時朝廷上下為了避免殺身之禍，只好隨身攜帶辛辣之物來刺激流淚。

不過慕容熙最瘋狂之事不只於此，歷史上更明文記載，慕容熙「大斂既訖，復啟其棺而與交接」，意思就是他在苻訓英入殮後，竟然又命人開棺，爬進棺木與亡妻交合。

出殯那天，慕容熙披頭散髮，光著腳步行在苻訓英的靈車後面，由於靈車過高，無法通過城門，慕容熙竟當場下令毀掉城門，城中百姓見狀皆認為這是「自毀門戶」不久將亡。果真朝中武官不滿暴政帶頭叛亂，結盟擁立北燕開國始祖慕容雲，慕容熙最終遭到斬首，諡號為昭文皇帝。