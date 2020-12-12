大陸浙江溫州一名流浪漢居無定所，食不飽腹，因為長年沒錢吃飯，自己竟然異想天開，手繪紙鈔買麵吃。未料一家麵店老闆明知是假鈔，竟還是默默收下特製紙鈔，把麵賣給對方，一賣就是7年。

綜合陸媒報導，本月9日有一段影片在網路上瘋傳，畫面中一名流浪漢拿著紙鈔要到麵店消費，不過仔細一看這並非真鈔，而是他在白紙上一筆一畫的手繪紙鈔，無論是面額或圖案都與真鈔十分相似。

麵店老闆說，他不是不知道這是假鈔，但這名流浪漢7年來都來店消費，即便中間店面搬遷多次，對方都能找上門，過去只要對方有錢，就會收他2元人民幣（約8.6元新台幣）給足他一天的份量，但如果真的沒錢就會收他的手繪紙鈔。

老闆解釋，這位流浪漢這麼會畫畫「應該是個有故事的人」，因此無論對方有沒有錢，基於照顧弱勢的心態，都會給他東西果腹。

消息一出，網友全被麵店老闆的善行給暖哭，紛紛留言大讚「積德行善必有好報」、「良心老闆發大財」、「好人一生平安」；不過也有人認為「街友好手好腳，這不是善良，你反而害了他」。