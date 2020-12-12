上海一間職業學校「浦江商學院」近日爆出違規辦學，當地一名14歲少年申請入學後，原本開心準備上學慨，未料學校地點竟藏身在廢棄酒店內，不僅內部環境髒亂，還可見遍地保險套及麻將桌，讓他相當錯愕，上學5天後就忍不住「逃學」了！

綜合陸媒報導，「浦江商學院」專門招收在學中的國中生，校方打著技職學校的名號，強調學生6年學成後就有大專學歷，而該校目前有兩個年級共100多名學生，開設電子商務、學前教育、動漫遊戲設計等專業科系，每年學費2萬多元人民幣（約新台幣10萬元）。

當地一名14歲少年小傑申請入學後，在10月時滿懷期待前往就讀，沒想到卻發現上課地點竟是一間廢棄酒店，不僅內部環境髒亂，上百名學生擠在擺有麻將桌和酒桌的環境裡上課，地上則散落大批陳年保險套和賭博籌碼。

另一名新生Cat也爆料，和同學們越讀越不對勁，教學環境怪象叢生，自從入學以來，「上課的地方已經變了3次，這是我來到的第4個地方」。

小傑透露，當下就有跟父母講學校狀況，不僅利用酒店包廂進行教學，且師資人力不足，與招生介紹距甚大，但父母認為這是孩子想要逃學的藉口，因此不予理會，直到越來越多人發現情況不對，才陸續有人退學。

眼見風波愈演愈烈，浦江商學院校長童昀才坦承該校並非教學單位，而是企業行號，只是有和南通建築職業技術學校有建教合作，不過此番言論隨即被南通建築職業技術學校打臉。

上海松江區當局獲報後已於12月6日晚間連夜執法，勒令浦江商學院停業，並進行後續的學生安置作業。