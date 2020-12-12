弱肉強食、適者生存是大自然法則中亙古不變的道理，美國一名攝影師日前就捕捉到一幕駭人影像，並PO網驚呼「如果一隻大鳥夠野蠻的話，是可以吃掉一隻鱷魚的！」

美國佛州野生動物與異國動物保護暨康復中心攝影師吉莉安（Shellie Gilliam）日前在臉書上PO出一段75秒影片，並透露本月5日在佛州阿波普卡湖（Apopka）直擊一隻剽悍的大藍鷺捕食鱷魚的罕見畫面，只見大藍鷺目不轉睛的緊盯著水面，接著以迅雷不及掩耳的速度精準叼住從牠眼前游過的鱷魚。

起初鱷魚還不斷掙扎，但最後隨著大藍鷺不斷調整吞食姿勢，總算讓這隻短吻鱷以「頭上腳下」的方式，一寸寸吃下肚，整個進食過程約莫耗時25分鐘，讓她不禁直呼「大自然總是讓我驚訝！」

大藍鷺獵食鱷魚的罕見畫面也讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言回應「太誇張了！一隻大鳥竟然能吞下整隻鱷魚」、「沒想到會有這種事情發生，真是太不可思議」、「希望大藍鷺能夠順利把鱷魚消化掉，不然就慘了」、「怕爆！大藍鷺戰鬥力十足啊」。

事實上，大藍鷺屬於蒼鷺的一種，牠們通常會站在水中尋找目標，接著用尖銳的長嘴喙啄穿獵物，並囫圇吞下，但有時候會因為獵物過大而被噎死。