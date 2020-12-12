流浪動物被棄養後，在街頭自生自滅，過著有一餐沒一餐的生活，瘦弱的牠們讓人看得相當不捨。日本有一名漫畫家，先前遇到一隻楚楚可憐的流浪貓，當時他於心不忍，因此便決定收編牠，豈料流浪貓進屋第一天就露出本性，讓主人看的哭笑不得。

日本漫畫家@karasuyasatoshi原本養了一隻1歲半美國短毛成貓，是一名愛貓人士，先前在街上發現一隻2個月大的流浪貓，看牠身形非常瘦小，眼神裡滿滿都是無奈，讓他感到相當不忍心，因此決定領養牠，並取名為Nora，起初還擔心流浪貓警戒心較高，需花一段時間才會適應新生活，而出現抗拒行為。

沒想到擔心完全是多餘的，Nora完全不怕生，進屋第一天就露出本性，大剌剌地躺在新家地板上，呈現大字形睡姿，並露出自己的肚子，完全不像流浪貓初到新家的模樣，主人笑著在推特寫下「我們家的新成員，從第一天就開始放鬆了」，獲得22萬人按讚。

@karasuyasatoshi也提到，可能是家裡太溫暖了，而且還有另外一隻貓，因此讓Nora非常放心，不過為了讓兩貓成為朋友，期間他也是小心翼翼的，儘管雙方對彼此都很有興趣，但仍花了一個星期的時間，才讓慢慢讓牠們變成好友。不少人被萌翻的表示「為了被收編賣力裝萌，任務達成後秒露出本性」、「最強詐騙貓」。