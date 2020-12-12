大陸山西省運城市一個馬戲團，日前進行老虎的表演時，老虎突然發狂攻擊馴獸師，工作人員也趕緊制止，但老虎始終不鬆口，甚至還將馴獸師壓在地上，嚇壞現場所有觀眾，事後警方介入調查，發現這一隻老虎根本沒有牙齒，讓人看了格外心疼。

老虎攻擊馴獸師事件發生於11日下午1點多，現場民眾全被嚇傻。(影片來源/youtube/CCTV央視新聞)

綜合陸媒報導，馬戲團11日於聞喜縣河底鎮進行表演，當時老虎正在演出，豈料牠卻突然抓狂，將馴獸師壓在地上，不斷用嘴與雙爪攻擊，現場觀眾全被這一幕嚇傻，而一旁的工作人員發現後，趕緊進籠用棍棒狂打老虎，試圖逼老虎走開。

目擊者指出，老虎被工作人員狂打後，似乎還不願意放棄攻擊，推測應該是現場太吵，導致老虎抓狂，過程中造成2人受傷，一名是馴獸師，另一名則是工作人員。而警方也介入調查，表示這一隻老虎是由馬戲團馴養的，且已沒有牙齒，馴獸師與工作人員僅受到輕傷，隨後被送往醫院治療。

事件曝光後，不少網友認為，老虎沒有牙齒是被馬戲團拔光的，因此感到相當氣憤，紛紛表示「拒絕動物表演」、「老虎本該是森林之王，可馬戲表演讓牠成為人類掙錢的工具，可憐的老虎。拒絕觀看動物表演！沒有買賣沒有殺害」、「馬戲團把老虎牙齒磨掉、把爪子鋸掉，老虎完全沒有防禦能力了，只能受人擺佈虐待，天天關在籠子裡強迫表演，不發瘋才怪」。