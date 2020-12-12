法國一名環境研究員12月初，至西南部一處小村莊回收中心幫忙，期間看到一名男子丟棄一箱舊文件，讓她感到非常好奇，便隨手拿起文件查看，發現竟是二戰時期的情書，而且數量多達200多封，由於已事隔75年，也不清楚情書主人是否還活著，因此希望可以將情書物歸原主，結局感動上萬人。

Je travaille en déchèterie et un homme est venu nous apporter un carton remplie de lettres adressées à une certaine Aimée Randonnet. Aidez-moi à retrouver ses enfants/petits enfants. Je ne veux pas que ça parte à la poubelle 🥺🥺 #RT pic.twitter.com/Aus52JbJhb — Cécile 🌻 (@CecileFlpp) December 2, 2020

綜合外媒報導，環境研究員菲利比(Cécile Filippi)原本在普羅旺斯工作，12月初才至濱海夏朗德省回收中心幫忙，當時一名男子抱了一箱舊文件，原本想當成垃圾丟棄，表示他們剛買新家，意外找到這一箱舊文件，由於想盡快處理，因此並未仔細查看文件內容，直到菲利比細看後，發現裡面不只有舊報紙，還有二戰時期的情書。

全部信件多達200多封，全由男子赫維(Pierre Hervé)所寫，並寄給他居住在德塞夫勒的未婚妻蘭登尼特(Aimée Randonnet)，撰寫時間為1942到1945年間，也就是第二次世界大戰時期，內容寫著他從軍時日常生活還有孤獨。菲利比認為，這些情書非常寶貴，不應該被當成垃圾丟棄，「信件裡充滿了回憶，如果這些信是寄給我祖母的，我會很希望能讀到它們」。

菲利比便將情書上傳推特，希望能藉此物歸原主，獲得萬人關注，在網友的幫忙下，順利找到蘭登尼特的女兒克勞丁（Claudine），如今已65歲，透露赫維也就是他的父親，當時從軍3年，最終也在戰場上活下來，並與母親蘭登尼特結婚，生下2個孩子，對於能找到父母的情書，讓他們相當震驚，之後將與2個兒子一起讀信件，「這是家族的寶藏，裡面充滿著回憶，而且我從來不知道這些事，我爸媽以前根本沒提過」。