三國是一個英雄輩出的時代，該時期的故事更是被一次次翻拍，而觀眾在看三國相關影劇時，是否有發現關羽經常被設計成「戴綠帽」，但在最早記載三國歷史的《三國志》裡，其實並未描述關羽究竟穿什麼顏色的戰袍，但為何戲劇裡他總是穿綠衣戴綠帽呢？

關羽穿綠衣綠帽的形象，最早出現於元代戲曲舞台上，而臉譜被定為「紅色」，表示忠勇的意思，「紅臉忠勇」的說法就是從關羽的臉譜得來，搭配勾丹鳳眼及俊秀雙眼，再加上關羽擁有「美髯公」的稱呼，因此元代扮演關羽時，都會再加上大髯口，稱為「五綹」或「關公髯」，手執青龍偃月刀及紅馬鞭，頭則戴綠色頭盔，綴黃絨球配後兜。

明代的《三國演義》受到元曲影響，書中描述關羽受困曹營裡的一段，曾寫到「曹操見關公身外綠戰袍刀痕累累，污垢斑斑，十分陳舊單薄，於是吩咐為關公取一件新的來，小吏取一件紅錦戰袍而來，請關公換下，但是關公念及劉備，不忍換下，於是將紅袍穿於內，綠袍穿於外，曹操不悦，不過頓時笑道：關將軍不愧天下第一義士也」，自此關羽一身綠衣綠帽的形象，也成了後世對他的印象。

而為何現代會將戴綠帽，隱含成妻子偷吃呢？綜合陸媒報導，古代漢朝注重色彩，在漢武帝之後，隨著儒家禮樂制度的建立，服色制度也慢慢建立起來，因此服飾的顏色也成為區分地位的象徵，而在唐朝官制更規定，六品、七品官穿綠服，白居易遭貶為江州郡司馬，官列九品，在《琵琶行》詩中也用「青衫」作為代稱。

到了元明兩代，妓女與樂人必須穿著綠衣青服，就連頭巾也要戴綠色的，用以標誌從事低賤行業，《元典章》更規定，娼妓的家屬和男性親屬需裹青頭巾，此例也一直沿用至明朝，明劉辰所著的《國初事跡》也有記載，當時南京娼妓家的男子指令必須「頭戴綠巾」。由於綠色及青色與娼妓有關，且兩色的顏色非常相近，因此如今也演變成「戴綠帽」，與戲劇中關羽戴綠帽的形象毫無關係。