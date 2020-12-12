老虎被稱為百獸之王，許多動物都非常懼怕牠們，但兇猛的老虎面對自己的孩子也是沒轍。日本靜岡縣的「伊豆動物王國」，在10月中迎來3隻白老虎寶寶，牠們對於任何事都充滿好奇，喜歡到處亂爬，讓虎媽非常頭痛，經常要叼著孩子回家，而幼虎更是會不悅的皺著臉，模樣非常可愛。

「伊豆動物王國」（伊豆アニマルキングダム）內的白老虎媽媽，在10月中生下3隻寶寶，剛出生時牠們僅1300公克左右，1個月後體重狂增4倍，每一隻都長的非常健康，如今牠們走路越走越穩後，經常喜歡到處亂跑，搞得1打3虎媽手忙腳亂。

推特網友@rikunow也拍攝下虎媽的無奈，當時白虎寶寶趁媽媽不注意時偷跑，而虎媽擔心孩子會有危險，因此趕緊跟在旁邊，一發現幼虎要跑遠時，馬上就將牠叼起來，不讓牠繼續走動，而幼虎驚覺自己行動被控制後，臉全皺成一團，好像在抗議說「人家還想玩啊！」。

幼虎儘管有時想反抗媽媽，但卻又喜歡圍在虎媽身邊，調皮的牠們甚至還會咬兄弟姊妹的尾巴，讓人看的哭笑不得。不少網友笑翻表示「難怪老虎也被叫大貓，跟貓超級像的」、「天底下的媽媽都是一樣的，做媽媽的心酸誰人知？」、「老虎寶寶的臉有夠厭世的」。