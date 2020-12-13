很多人光是看到蜘蛛就怕到不行，更別說要和牠們在同一間房子內共存！不過澳洲一名女子卻相當大膽，1年前她在住家中看見了一隻體型大約15公分的巨型蜘蛛，不但沒有出手殺死牠，反而還和牠「同居」，讓不少網友都震驚不已。

根據《The Dodo》報導，安妮特（Annette Gray）1年前在家中發現了一隻體型巨大的蜘蛛出現，不過她的反應竟和一般人不同，竟然放任巨型蜘蛛在家裡到處「趴趴走」、和牠和平共存，甚至還幫蜘蛛取了名字，叫做夏洛特（Charlotte）。

安妮特的兒子傑克（Jake）透露，這隻蜘蛛的真實身分為「獵人蜘蛛」，大小約15公分，這種蜘蛛的體型可以長到非常大，外型雖然嚇人，但其實非常友好，在放任牠的情況下，獵人蜘蛛並不會對人類造成威脅，而這也是安妮特對待這隻獵人蜘蛛的態度，「隨牠去吧」。

傑克也說，在過去的1年時間裡，一家人都看著夏洛特慢慢長大，牠平時不太會打擾到他們，只是默默地在家裡四處走動，如果看到蟲子，牠就會跳起來把牠們都吃掉。

不過當安妮特一家人的親戚和朋友們得知他們正在和一隻蜘蛛「同居」的消息時，大家都嚇了一大跳，甚至還有人開玩笑地建議他們，應該要放火把房子燒了，以消滅夏洛特，但安妮特立志做一名「好主人」，即使面對的客人是一隻剛搬進家裡的蜘蛛，「我不會殺死牠，夏洛特是無害的」。