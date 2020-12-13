慈禧太后是清朝末年的皇太后，在歷史上一直備受爭議，大多數人對她的印象都是生活奢侈、手段殘忍，但事實上背後卻還藏有其他秘密。據悉，御茶膳房每天都會購置500顆雞蛋給慈禧享用，但實際被她吃下肚的卻只有20顆，那麼其他480顆雞蛋又去哪裡了呢？

根據《搜狐網》報導，在清朝專門伺候皇室飲食的廚房分為兩個部分，為皇帝準備三餐的「御膳房」、為慈禧太后準備午茶的「壽茶房」以及準備飲食的「壽膳房」，這些廚房都是由清朝獨有的官務機構「內務府」所管理，經費也都必須經過他們手中。

清末一名太監信明修在皇室廚房中打雜，出宮後他將自己20多年間所見所聞都撰寫到著作《宮廷瑣記》內，在書中提到了慈禧太后吃食的鋪張奢侈，而且壽膳房光是一天就必須購置500顆雞蛋，數量相當驚人！不過事實上，被慈禧太后吃進肚子裡的就只有20顆雞蛋而已，而剩下的480顆其實就是被內務府上下官員給「貪汙」走的。

內務府靠著虛報數量、貪汙等手段從中撈取油水，不管買什麼東西，只要經過內務府的手，價格就會瞬間飆升，1顆便宜的雞蛋在皇帝的認知中，就是要價十兩銀子的珍貴食材。

在野史《春冰室野乘》中就有記載，乾隆年間，大臣汪由敦被召見，乾隆問他這麼早來上早朝是否有先用膳，汪由敦回答：「臣家計貧寒，每天早上只吃4顆雞蛋而已」，乾隆聽後相當震驚憤怒，汪由敦怕得連忙解釋，因為宮外賣的雞蛋都是破損的，不能為皇室所用，所以價格自然便宜許多，才姑且蒙混過關。

而光緒皇帝和慈禧太后逝世後，御膳房曾停辦過一段時間，當時有上萬人因此丟失飯碗，沒了經濟來源，可想而知背後龐大的「貪汙結構」有多驚人。