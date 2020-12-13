這真的太幸運了！美國維吉尼亞州一名男子日前在看電視的時候，於畫面中一串地址中看見了4個數字，從此以後就對它們念念不忘，他不久後便決定要用這4個數字購買彩券，沒想到買了160張全都幸運中獎，共獲得了80萬美金（約新台幣2250萬）的獎金。

根據外媒報導，這名幸運男子克羅斯（Kwame Cross）前陣子在家中看電視，無意間在背景發現了一串地址，沒想到之後幾天，地址裡的4個數字竟不斷在他的腦海中徘徊，讓他有了想要去買彩券的念頭，「我就是有一種感覺」。

克羅斯在本月月初時，到位於阿靈頓縣的彩券行購買了160張彩券，每一張都是由「7314」這4個數字所排列出來的號碼組合，沒想到最後竟真的順利中獎，而且還是160張全都中了最高額的5000美金（約新台幣14萬），讓他一次拿下了高達80萬美金的獎金。

剛開始得知自己中獎，克羅斯還感到非常不可置信，「我不得不反覆來回檢查82次！這簡直太超現實了！」，目前他尚未決定自己該如何使用這一筆意外之財，仍沉浸在自己幸運中獎的興奮情緒當中。