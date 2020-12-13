穿上白紗和心愛的人一起步向紅毯的另外一端是不少女生的夢想。英國一對情侶即將步入禮堂，在婚禮前雙方家庭討論了相關細節，沒想到卻因為婚紗問題撕破臉，男方竟以女子不是「處女」、不夠純潔為由，不給她穿白紗，讓女子無法接受。

這名男網友在《Reddit》上發文，提及自己來自於一個宗教信仰非常虔誠的家庭，在他們的信仰當中有一個傳統習俗，就是結婚時如果女方沒有保持「處女之身」，當天就無法穿著白紗參與儀式。

而他有一個即將在幾個月後步入禮堂的未婚妻，他的家人早就知道未婚妻不是處女的事實，因為在兩人剛開始交往的時候，他的母親就曾問過「女友是否純潔」的問題，當時他也非常誠實地回答，女友在認識自己之前還曾有過其他男友。

在籌備婚禮的期間，男子詢問未婚妻是否可以穿有顏色的婚紗來取代傳統白紗，當時未婚妻就表現出沮喪的情緒，但還是勉強同意了，兩人也開始尋找漂亮的藍色婚紗；不過就在最近，女子卻突然表示自己受到了屈辱，不願意嫁給他，這讓男子非常錯愕，直言：「我真的不明白這有什麼大不了的」。

文章曝光後，大多數的網友都一面倒地力挺女方，紛紛留言指責：「所以你是處男嗎？如果不是，在婚禮當天你應該穿什麼顏色的禮服來表達你被汙染了？」、「有趣的是，西方文化開始穿白紗是因為維多利亞女王引發的時尚潮流，而不是象徵『純潔』」、「這是她的禮服，她可以穿任何她想要穿的顏色」、「你在開什麼玩笑？現在已經2020年了好嗎？」。