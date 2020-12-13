雖然在台灣相對於國外來說，比較少看到蛇，但還是有許多蛇類和我們一起生活在這塊土地上。日前一名男網友到新竹綠世界生態農場觀光，正在閱讀「常見蛇類」告示板上的文字，沒想到下一秒就看見活生生的「龜殼花」本尊現身，甚至親自用尾巴來為遊客們「導覽」。

PO主原本就喜歡觀察動物，因此看見龜殼花並沒有被嚇到，反而感到興奮。(圖/網友董中成授權提供)

這名網友董中成在《爆廢公社公開版》中發文、分享照片，近日他前往新竹綠世界生態農場觀光，當時剛好走到戶外一塊「常見蛇類」的告示板前，PO主正在閱讀上面的文字，沒想到下一秒照片中的本尊就悄悄現身！緩慢地爬上了「自己的告示板」，這個奇遇讓平常就很喜歡觀察動物的PO主非常興奮，而一旁的遊客們也都因為沒有看過活體的龜殼花而感到驚奇。

這條龜殼花緩緩地爬上了告示板上。(圖/網友董中成授權提供)

從照片裡可以看到，一條活生生的龜殼花就攀爬在告示板上方，高舉著自己的頭部，像是模特兒一樣擺出姿勢讓人拍照，而牠細細的的尾巴末端也巧合地擺動到了告示板上「龜殼花」的位置，好像在親自為來到園區的遊客們導覽，指出自己的真實身分、向大家自我介紹。

龜殼花是台灣的6大毒蛇之一，若是在野外遇到，記得要保持安全距離，避免意外發生。(圖/網友董中成授權提供)

照片曝光後，不少網友也都覺得這樣的巧合非常逗趣，紛紛留言：「直接現身說法給你看！沒在唬爛的」、「這隻是3D列印出來的，不用怕」、「哇塞，親自出席、現場教學耶」、「現在的告示板都做的這麼逼真啊」、「意外釣出本尊回應了」、「活生生的在眼前，誠意十足」、「蛇：各位同學，我們今天要上的課是認識蛇類，首先我們先來看龜殼花」。

據悉，龜殼花是台灣的6大毒蛇之一，如果在野外遇到最好還是和牠們保持距離、繞路而行，避免驚動到牠們、發生意外。