金、銀、銅是古人常用的貨幣，然而為了更方便的交易，開始出現紙幣替代，也就是我們熟悉的「銀票」。但這也讓人不禁好奇，社會新聞不時都有假鈔出現的案件，而古人的銀票不過就是一張「紙」，為什麼沒人想到要造假？

古人的貨幣平時攜帶不易，特別是碰到數額較大的買賣。因此商人之間開始出現將金額書寫在紙上的銀票，做為存取憑據，流行之後銀票就漸漸變成貨幣性質的一種。從南宋的「銀會子」開始，隨著朝代的演變陸續發展出明朝的「大明寶鈔」、清朝的大「戶部銀票」「大清寶鈔」等等。

明朝由於缺銅製造銀票，使用桑皮紙印刷，稱大明寶鈔，然而由於銀票只發行不回收，所以造成明朝銀票流通過多。(示意圖／達志影像)

雖然銀票只不過是一張紙，但是古代的印刷材料並不是一般人能夠做得出來的，通常只有官府的人才有購買紙張的資格，而且數量都有一定的限制，即使能夠買到，也需要花費大量的金錢才能購買。再來是銀票一開始的使用者並不是所有的百姓，只是方便商家交易，而且使用時都需要經過錢莊確認，很輕易就可以查出源頭，無法輕易造假。

而古代銀票雖然沒有高科技圖案的設計防偽，但上面對相關機構的印章位置都有特別規定，此外，上方有有很多複雜圖案的套印，一般人根本沒辦法隨便臨摹。並且為了防止有心人士造假，銀票的發行週期特別短，通常2到3年就會換一版新的銀票，一版的銀票印好後也會立刻銷毀模板，馬上進行下一版銀版的開發。

古代沒有驗鈔機，卻有鈔廷專門設立的「驗票機構」，裡面的專業人員通常一眼就可以看出銀票的真假，在某種程度上有效抑制假鈔的出現。最重要的是，古代偽造假幣是非常嚴重的罪刑，通常每一張銀票上都印有「造假必死」的字樣，被抓到之後難逃死罪，元朝的假幣製作者甚至可能會被誅九族，因此很少人願意鋌而走險。