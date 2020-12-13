聚會中喝點小酒可以助興和放鬆，但一旦過量失去自制力，將有可能做出意想不到的出格舉動。美國一名正妹在派對上醉到斷片，沒想到醒來竟發現自己「騎在馬背上」，且正在墨西哥不知名的叢林中遊蕩，讓她當場嚇傻。

根據《每日星報》報導，美國一名少女莉茲（Liz）5日在影音平台抖音（TikTok）上傳一段影片。她一臉慌張，且醉醺醺地向鏡頭表示，她醒來的時候就發現自己騎在馬背上，並在墨西哥某處叢林中穿梭，完全不知道自己怎麼到這來的，也不知道自己現在要前往何處。

影片中可以看到，莉茲前方還有2名同樣騎著馬的小孩正在替她帶路，還不時回頭用西班牙語向她大喊，讓莉茲十分恐懼的哭訴「我好害怕，而且我聽不懂他們在說什麼！」影片曝光後，觀看次數瞬間飆破1200萬次，還湧入數千名網友留言關心。

幾天後莉茲也上傳影片交代後續，透露她之後安全的回到旅館，努力拼湊派對當晚的記憶，推測自己應該是在派對後騎上馬，並與友人走散，之後朝著瀑布的方向走去才會遇到那2名男孩。她也解釋，影片PO出後沒有馬上更新是因為手機沒電了，才沒辦法即時向大家報平安。

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