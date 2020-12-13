情侶或夫妻，彼此之間都有親暱的愛稱，現代人更會甜蜜稱呼自己的男性伴侶為「老公」，但在古代這個詞可不能亂叫！據說古代「老公」這個詞是太監俗稱，更傳是青樓之間，妓女們互相叫罵的詞語，究竟是為什麼呢？

古代宦官的也可稱作太監、公公、內官、寺人、閹人等等，民間則俗稱「老公」。原因是古人喜歡在長輩或是上位者的稱謂前面加一個「老」字當作尊稱，例如師者就可稱為「老師」，父親則稱「老父親」。在明朝宦官專權，吏治腐敗的時期，宮中地位高的太監就被官員們稱作「老公公」或是「老公」。

根據明末清初談遷所著《棗林雜俎》指出，明清廣泛地以「老公」稱呼宮中的太監。當時太監仗勢欺人，利用萬曆年間「礦監稅使」的措施，欺壓百姓，搞得民不聊生，出現許多反抗的聲音。書中記載明末民變領袖之一的李自成進京後曾追打太監，遂有「群呼打逐老公」之語。

另一說法則是，清朝某些太監，雖然已經經過閹割手術，並沒有性能力，但是心中還是擁有欲望，所以經常光顧妓院，但因為沒辦法發生性行為，只好想盡辦法折磨妓女，像是鞭打、綑綁等虐待行為來洩憤，因此妓女們私底下都叫這些太監「老公」，其實就是對他們的一種辱罵。有時候妓女之間互相對罵的時候也會說「你今天晚上陪老公」來詛咒對方今晚會被太監折磨。