可愛又優雅的長頸鹿是不少民眾最喜歡的動物之一，不過牠生起氣來可不是好惹的！國外一名男子上周參加非洲的觀光團，沒想到竟遇上一隻窮追不捨的長頸鹿，好幾次都差點踩到車上，讓遊客全都嚇瘋，好在最後司機成功擺脫牠，才沒造成任何遺憾發生。

步步逼近的長頸鹿，好幾次都差點踩到車上。(影片來源/YouTube/Daily Mail/如遭刪除請見諒)

根據《每日郵報》報導，一名27歲的男子穆切納（Dicken Muchena）9日在非洲馬賽馬拉國家保育區參加了叢林觀光團的行程，正當一行人準備駛離叢林區時，一隻巨大的長頸鹿突然莫名發怒，開始對著露天遊覽車瘋狂追趕。

步步逼近的長頸鹿讓車上遊客全嚇得驚聲尖叫，好幾次還超越遊覽車，衝到正前方擋住他們的去路，經過將近2分鐘的激烈追逐戰，司機決定駛離原定的道路，終於成功擺脫該隻長頸鹿，也幸運地沒有造成任何人傷亡。而這驚險的瞬間，全都被穆切納用影片記錄下來。

穆切納回憶當時景象，心有餘悸的表示「牠一開始看起來很溫馴，沒想到突然爆走，幾乎都要踩到我們車上了，可以說是有史以來最可怕的探險經歷」。他認為，長頸鹿應該是誤以為他們是敵人，才會出現這種舉動。