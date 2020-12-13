網路發達造就自媒體的時代，不少人因為認真經營自己的社群媒體，意外收穫不少粉絲追蹤支持。不過一名女大生日前就忍不住上網抱怨，表示男友媽媽發現她的IG追蹤人數很多，認為她是「網美」，希望男友跟她分手，讓她委屈直呼「只是喜歡分享自己吃了什麼？去哪玩？錯了嗎？」。

一名女大生昨（13）日在論壇Dcard發文，表示自己和男友穩定交往半年，上週開心和對方爸媽見面吃飯。過程中，男友媽因為有在用IG，表示想要追蹤她，她沒有想太多就答應了。原PO進一步表示，自己是公開帳號，平常也很喜歡分享自己吃喝玩樂的照片，所以吸引將近6千名粉絲追蹤。

沒想到當晚回家後和男友通電話，卻意外聽到男友和男友媽的對話。男友媽先問原PO是不是網美，又說「你看她的IG粉絲那麼多！照片每張都拍的很漂亮，衣服感覺都不便宜，還有那些食物，感覺就很會花錢欸！你絕對養不起她的啦！」。

儘管男友幫她說話緩頰，男友媽還是表示「久了你就知道了！那是剛開始在一起她才這麼客氣，你都不知道現在的女生都這樣」開始狂勸他們分手，直到男友不耐煩才停止。

雖然原PO在男友面前假裝沒有聽到，還是覺得很委屈，認為自己平常從沒要求男友出錢，也沒有天天PO到處吃喝玩樂的文章，認為只是喜歡分享而已，難道錯了嗎？文章曝光後不少網友都紛紛安慰原PO，表示長輩觀念難免比較傳統，叫她不要想太多。