尼斯湖水怪是生活在英國蘇格蘭尼斯湖的傳說生物，牠是否真實存在至今仍是未解之謎。不過，最近美國南卡羅萊納州一座湖在進行魚類例行檢查時，意外發現了亮橘色的「巨獸」，仔細一看才驚覺牠竟是一條長達38公分、重達4公斤的金魚！

根據《每日郵報》報導，近日橡樹林湖（Oak Grove Lake）正在進行例行的魚類檢查工作，他們使用的「電魚」技術，讓湖中的魚暫時昏迷、漂浮在水面上，好讓工作人員可以計算數量，並觀察魚群的健康狀況。不過一條巨獸突然跳出水面，因為牠的體型過大，檢查使用的低電壓根本無法將牠擊暈。

由於工作人員從來沒有在這座湖中見過這條魚，甚至上個月還曾實施清淤泥的工作，幾乎快把湖水都排乾了，但卻沒有發現這條魚的身影，因此大家都嚇了一大跳，將牠抓起後才驚覺，牠竟是一條「暴風成長」的金魚，長約38公分、重約4公斤，體型是一般寵物金魚的15倍，相當驚人。

負責電魚工作的人員霍克（Ty Houck）透露，這條金魚並不是湖內原生，推測可能是遭人遺棄，而牠並沒有侵入性也沒有變異，因此在基本檢查結束後就將牠放回湖中，「每個湖都需要有自己的尼斯湖水怪」，而他也驚嘆於這隻魚的躲藏功力，「牠基本上已經躲了好幾年了」，更開玩笑地說道：「我敢打賭，湖裡的其他魚一定都很困惑：『這老兄是誰？』」。