雖然有不少撿到龍涎香而一夜致富的新聞，但如果到海灘看見不明物體，最好還是不要隨便亂撿！英國一對母女日前在海灘邊發現了一個土黃色的物體，以為自己撿到了龍涎香，還聽信網友意見，拿熱針戳了戳想要「驗貨」，沒想到下秒它就化身火球，讓母女倆嚇壞了。

根據外媒報導，38歲的茱蒂（Jodie Crews）和8歲的女兒伊莎貝拉（Isabella）日前帶著愛犬到海灘散步，途中在鵝卵石上發現一個土黃色的不明物體，因為平時兩人就很喜歡蒐集玻璃、浮木等物品，因此也將這個物體給帶了回家，茱蒂透露，它重量非常輕，外觀看起來就像是一塊骨頭，「我覺得可能是老舊的膝蓋關節」。

回家後，母女倆將不明物體的照片上傳到考古社團中，網友猜測應該是價值連城的鯨魚嘔吐物－龍涎香，還有人建議他們拿熱針戳一下「驗貨」，沒想到照做之後，這個物體竟燃燒成一團火球，伊莎貝拉嚇得跑出家門求救，而茱蒂則把火球丟到了廚房內，接著衝上樓拿濕毛巾蓋在上面。

鄰居聽到動靜，也幫忙打電話叫來了消防隊，最後母女倆才從消防人員口中得知，這其實是一顆來自於二戰時期的手榴彈，通常都會用臘包裹保存，而茱蒂家的廚房也因此變得一團亂，不僅塑膠窗台融化了一部分，水槽也被燒黑損壞，房屋內還充斥著煙霧。

茱蒂對此心有餘悸，「伊莎貝拉之前想要一個金屬探測儀當做聖誕禮物，但這件事情之後，我想她可能會收到任天堂Switch，安全多了」，茱蒂的朋友在得知消息後也紛紛告誡她：「再也不要從海灘上撿東西」。