冬天的烏克蘭非常寒冷，甚至路面還會結冰，讓路人寸步難行！最近一段烏克蘭首都基輔的某路段監視器畫面曝光，一名少女行經上坡路，然而路面結成的冰卻讓她不斷向後滑、摔倒，將近1分鐘的時間她都只能停留在原地，網友們看到以後都感到相當心疼，但也忍不住笑了。

烏克蘭少女不斷滑倒又站起來的毅力，讓網友笑說她是「2020精神指標」。(影片來源/YouTube/Awet Wedi Teklu)

這條位於基輔市中心的街道因為天氣寒冷而結冰，整個路面化身成為溜冰場，從監視器畫面中可以看到，這是一條斜坡路段，大部分的路人都是從上坡處往下，只需順順地向下滑，偶爾扶一下路邊的突起物防止跌倒，就可以順利地繼續往前走。

但接下來，一名揹著紫色包包的少女從畫面下方搖搖晃晃地出現，她先是嘗試用站立的方式往上走，卻不斷地跌倒，一名好心的路人經過，還伸出手拉了她一把，把她向上推，但最後還是悲慘地滑回了原點。

不過少女並沒有放棄，戴好手套、稍作休息後，她改以「爬行」的方式前進，正當她爬到中央想站起來行走時，竟再度滑回最開始的地方；無奈的少女又試著爬了一次，還是以失敗告終，她才終於決定改變路徑，朝右邊走去，但一路上還是一直跌跌撞撞，一連摔了好幾次跤。

影片曝光後，網友們都相當心疼少女的遭遇，但也忍不住笑意，紛紛留言：「我為她感到難過，但我實在忍不住大笑」、「看來她出門穿錯鞋子了」、「臨近結束小小身影停頓的幾秒…是前行的緩衝，還是對人生的疑問」、「當天晚上還回得去家嗎？不會就在這裡玩滑梯玩了一夜吧」、「這就是2020年的縮影」、「這女孩是2020的精神指標」。