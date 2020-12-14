「A-68A」是目前世界上最大的冰山，自2017年7月從南極洲崩裂後，就一直不斷往南喬治亞島的方向逼近，若是真的發生了碰撞意外，很有可能導致生態浩劫，島上600萬隻企鵝的覓食路線被迫改變，恐怕將碰上嚴重的生存危機。

2017年7月時「A-68A」從南極洲崩裂，是目前世界上最大的冰山。(影片來源/YouTube/VideoFromSpace)

綜合外媒報導，冰山「A-68A」的面積大約4200平方公里，是目前世界上最大的冰山，它在3年前從南極洲崩裂後，就逐漸往南喬治亞島的方向漂去，兩者恐將發生碰撞事故，而首當其衝的受害者，就是在島上居住數以百萬計的生物，包含企鵝、海豹以及信天翁等。

而按照「A-68A」目前的北漂路徑，冰山很可能會先撞擊到南喬治亞島的大陸棚，最後緊緊卡住，這個撞擊會壓碎所有生活在海床上的生物、擾亂海底沉積物，融化時釋放的淡水也會影響到海洋生態，而且企鵝、海豹等生物的覓食路線也會有所改變，這代表牠們必須繞過冰山、走更遠的路尋找食物，甚至因為趕不回來餵食寶寶，造成大量幼崽撐不過過渡期而餓死。

事實上，南喬治亞島在過去曾發生過類似慘劇，2004年另一座冰山在該島停下時，海灘上滿是企鵝和海豹寶寶的屍體；科學家指出，這次的情況將會比2004年更加嚴峻，因為「A-68A」的影響時間可能長達10年，英國南極調查局的亞當博士（Adam Fleming）透露，未來幾周將會是冰山是否撞上南喬治亞島的重要關鍵。