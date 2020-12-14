香港從1988年引入電影三級制度，讓「三級片」成為當時日漸興起的色情電影及另類電影的統稱，也是許多5、6、7年級生的回憶。對此，有網友就好奇想知道，大家覺得最經典的「三級片」究竟是哪一部，掀起網友論戰。

一名網友上週在PTT八卦板發問，表示香港在上個世紀拍了許多三級片，通常都以色情或是血腥的劇情當作賣點，像是《人肉叉燒包》、《滿清十大酷刑》、《玉蒲團》、《赤裸的誘惑》等等都是當年的代表作品，這也讓他不禁好奇直呼「大家覺得哪部香港三級片最經典啊？」

文章曝光後瞬間掀起回憶殺，不少網友紛紛留言，「滅門血案2借種」、「天使心啦」、「金瓶梅2：愛的奴隸」、「官人我要」「葉玉卿的卿本佳人」。其中，有不少人都點名《蜜桃成熟時》為最經典作品，「蜜桃的姊姊，年輕奉獻好幾次」「蜜桃成熟時」「蜜桃成熟時可是當時的經典大作」

李麗珍因為演出《蜜桃成熟時》，成為許多人心目中的女神。(圖/中時資料照片)

據了解，《蜜桃成熟時》為香港導演高志森，在1993年翻拍德國同名電影的作品，雖然劇情簡單，卻在當時贏得了相當好的票房，也讓出演的女主角李麗珍爆紅，成為許多人心目中的女神，之後幾年也陸續衍生出幾部系列電影，受到不少影迷的關注。