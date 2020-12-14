乾隆帝是清朝第六位皇帝，也是歷代最長壽以及掌權時間最長的皇帝。據傳，乾隆一次壽宴時提筆寫下一字，眾大臣看了全都拍手叫好，卻只有一個人完全笑不出來，那就是歷史上著名的大貪官「和珅」。

乾隆帝早年勵精圖治，除了重視農業發展和生產建設，也緩和了統治階級內部的關係，再加上平定了苗疆的叛亂，為鞏固清朝的統治以及百姓的安居樂業做出了很多貢獻。但晚年卻因為貪圖享樂，且重用貪官和珅，讓康雍乾盛世逐漸走向衰敗。

乾隆步入耄耋之年時，已經沒有精力應付每天的早朝以及大量的奏章，但為了掌握大權，開始依賴身邊的大臣，尤其寵愛和珅。和珅處事圓滑又會拍馬屁，很快就成為乾隆的最佳代言人，想要傳達什麼口諭都會透過他來執行，被清人稱之為「二皇帝」。

一人之下萬人之上的和珅，漸漸連皇子都不放在眼裡，包括當時的太子永琰（嘉慶帝）。還囂張以皇室之名斂財，結黨營私打壓異己，甚至提出議罪銀制度等等荒唐的制度，每天過著奢靡的生活。

直到乾隆85歲壽宴那天，在酒酣耳熱之際，乾隆在眾皇子以及文武大臣面前揮墨寫下一個「禪」字，所有人看了立刻拍手叫好，讚頌他一心向佛是國家之福，乾隆聽了則是笑而不語。但在這歡樂的氣氛中，就只有和珅面如死灰，完全笑不出來。

原來熟知乾隆想法的他看到「禪」，就知道是乾隆表明自己即將要「禪位」之意，因為乾隆登基時曾說過，自己在位時間不會超過康熙在位的61年。想到自己平時對皇子的不敬重，等他們繼位絕對不會放過他。果然不久後，嘉慶皇帝就登基成為皇帝。4年後，乾隆駕崩，嘉慶帝馬上將和珅革職，逮捕入獄，隨後下旨抄家並賜他一條白綾自盡。