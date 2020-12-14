英國一名屋主本來打算出售一棟房子，沒想到上周一覺醒來，發現牆上多了一幅壁畫，還讓房價因此翻漲至500萬英鎊，相當於台幣上億元，讓屋主嚇得趕緊對出售計畫喊卡！

根據英媒《衛報》報導，全英最斜的住宅街道韋爾街（Vale Street）中有一戶房子，原本已經打算賣出，沒想到屋主在上周四（10）清晨突然發現牆壁多了一幅壁畫。可以看到這幅壁畫生動地描繪一名老婦人因為打噴嚏太猛烈，不慎將嘴中的假牙噴出，再加上當地斜坡的特性，形成一個生動有趣的畫面。

而這幅作品的作者被認為是知名街頭塗鴉大師Banksy的傑作，他向來以神秘感著稱，經常在半夜於不特定的場所留下作品。隔天Banksy也在個人IG曬出這幅畫作的照片，表示這作品名叫「Aachoo!!」，也順便證實該畫確實是出自他之手。

據了解，這幅畫預估價值500萬英鎊（約新台幣1億9千元），讓房價瞬間報復性飆漲，屋主得知後也立刻取消賣屋計畫，決定保留這幅壁畫讓人觀賞。報導指出，因為Banksy的公共作品經常遭人破壞，一名28歲的家具商路斯摩爾（Fred Loosmore）特地租下此屋的一間房間，並替畫作裝上透明壓克力板，防止遭人破壞。