古代傳統觀念認為男尊女卑，但歷史上還是有不少前衛女性，就算冒著生命的危險也要擁抱自己的慾望。秦莊襄王的皇后趙姬，除了與秦朝丞相呂不韋私通，讓秦始皇身世備受爭議之外，最有名的就是被男寵嫪毐「一招」擄獲芳心的故事。

根據史記紀載，趙姬原本是呂不韋的姬妾，後來被獻給秦昭襄王的孫子贏子楚，之後趙姬誕下之後的秦始皇嬴政，待子楚登基成為秦莊襄王後也成為他的皇后。沒想到秦莊襄王英年早逝，即位3年就不幸駕崩。

獨守空閨的趙姬因為不甘寂寞，經常和呂不韋私通。但眼看秦王嬴政日漸長大，擔心會引來殺身之禍的呂不韋，聽聞一名叫做嫪毐的男子「天賦異稟」，下體異常巨大，被稱為「大陰人」，且還會以「下體轉動車輪」的異招，立刻收入府下，並找機會介紹給趙姬。

趙姬看到他轉動車輪的秘招，心動不已，決定和呂不韋合謀，讓嫪毐假裝受到閹割之刑，以宦官的身份到她身邊服侍，成功後趙姬為了掩人耳目，帶著嫪毐搬到秦國陪都雍城居住，之後還替他生下2個兒子，不知情的秦始皇還封嫪毐為長信侯，賜與領地。

這樣的好日子一直持續到公元前238年，一天有人向秦始皇告發嫪毐為假宦官，且與太后趙姬淫亂，預謀叛變，想要改立其子為王。嫪毐聽聞此事決定先發制人，發動政變，但最後慘遭擊敗，被秦始皇判五馬分屍之刑，他的2個兒子也被裝在布袋中打死，下場十分悽慘。