現代人因為交友圈狹隘，都會透過「交友軟體」認識新對象，現在連動物也可以啦！英國一間保護區的雄水獺去年喪偶，保育人員為了讓牠不再孤單，開發出一個「水獺版交友APP」，沒想到還真的為牠成功配對！

🦦We have some 'ottertly' amazing news🦦 Pumpkin has found love again, just in time for Christmas 🥰 Having lost Eric a... 由 SEA LIFE Scarborough 發佈於 2020年12月2日 星期三

根據《New York Post》報導，英國康沃爾海豹保護區（Cornish Seal Sanctuary）的雄水獺哈里斯（Harris），去年痛失摯愛，園方特定開發出一款APP，希望幫牠找到適合的對象。透過APP，發現在斯卡布羅海洋生命保護區（Sea Life Scarborough Sanctuary）一隻名叫南瓜（Pumpkin）的雌水獺，也剛好失去另一半。

配對成功之後，園方馬上帶哈里斯到斯卡布羅漢南瓜相見歡，斯卡布羅海生館館長德曼（Todd German）興奮表示，「我們很高興南瓜找到適合的對象，哈里斯目前已經漸漸安定下來，成為斯卡布羅的一份子，期待大家來為牠們小倆口祝福。」

康沃爾海豹保護區負責人庫珀（Tamara Cooper）雖然不捨，但很開心看到哈里斯可以快速適應新家的生活，也希望痛失伴侶的2獺可以重新找回愛情。消息曝光後感動不少網友，不少人也紛紛留言獻上祝福「好喜歡這個幸福的結局」、「看到牠們在悲傷後能夠遇到彼此真的很開心」。