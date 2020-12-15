古代將士帶兵打仗不只分工明確，軍隊紀律也十分嚴謹，不過歷史上卻有一支軍隊在局勢失利的情況下，將軍下達了撤軍令，但傳令兵卻錯聽成進攻，就這樣糊里糊塗的殲滅了敵國！

五胡十六國時代堪稱亂世，當時東晉地處偏僻，但是人才濟濟，一位名叫桓溫的將軍膽識過人，奪得了東晉軍方大權，不僅3次揮軍北伐成功，還收復了蜀地。

當年他為了立下大功，決定將矛頭對準當時最積弱的小國「成漢」，在沒有得到朝廷的答覆下，私自挑選了1萬精銳士兵執行突襲任務。沒想到此地易守難攻，加上輕敵的心態，讓桓溫的軍隊陷入險境。

眼見成漢主力軍急速回援，又有嚴固城池防禦，桓溫就萌生了退兵的想法，並在兩軍劍拔弩張之際，下達了撤軍令，不料身邊的傳令兵似乎太過緊張，竟然將撤退聽成了全軍進攻，這下桓溫也只好硬著頭皮應戰，眾將士們在軍命難違的情況下，反正橫豎都是一死，不如奮勇殺敵還有活命機會，結果一交手才發現，成漢軍隊猶如豆腐般不堪一擊，只交手數回合就兵敗如山倒。

最終桓溫就因傳令兵聽錯命令，歪打正著的消滅了成漢國，並在這次以寡敵眾的戰役中聲名大噪，風風光光的回到了京師建康（今南京），而桓溫滅成漢的戰爭更是歷史上少有的因烏龍傳令而大勝的戰役。