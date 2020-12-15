汽車失竊案件非常常見，不過只把零件偷個精光的小偷卻很少見。英國最近發生了一起離譜的汽車偷竊案件，這名車主將賓士停在自家門口，沒想到隔天早上起來卻發現車上的零件全都被「分屍」偷走了，讓他非常傻眼，也無奈自嘲，就算在車上裝了追蹤器防盜，也根本沒有用。

Thieves stripped Mercedes bare outside its owner’s house, taking the doors, bonnet, boot, wheels and front seats https://t.co/B2dRiyNVvJ — The Sun (@TheSun) December 12, 2020

根據《每日郵報》報導，這名車主保羅（Paul Hampton）在2018年時買下一台賓士，日前他將車子停放在自家門前，隔天早上5點時被鄰居叫醒，稱他們的賓士「出事了」，保羅和妻子立刻衝出家門，卻被眼前的景象給震驚到了。

雖然汽車的本體還留在原本的位置，但上面的各樣零件卻在半夜被小偷給拆解偷光，包含保險桿、車門、輪胎、引擎蓋、駕駛座，甚至連放在中控台上的一些小零食也都被拿走了。

保羅對這一切感到非常不可置信，「他們沒有損壞任何面板，只是把車子『扒』個精光」，他相信這絕對是專業的竊盜集團所為，至少5到6人，分工合作加快拆卸的速度，而且沒有留下指紋。

據悉，這台賓士要價1萬6500英鎊（約新台幣61萬），但所遭受的損失就高達1萬4000英鎊（約新台幣52萬），目前保羅已經讓保險公司直接將車註銷，他也無奈透露自己之後會考慮買500英鎊（約新台幣1.8萬）的老爺車，「小偷想偷就偷吧」。