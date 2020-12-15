古代封建社會男尊女卑，一夫多妻更是常態，不過男人除了妻妾之外，身邊還有一特殊丫環，那就是「通房丫頭」，專門在夫妻過夜時於床邊侍寢，其地位比妾還不如。

古代封建習俗多是為了滿足男人慾望，通房丫頭顧名思義是為了便於夜間伺候主人，所以她的臥室是與主人聯通，也最容易窺見閨房之樂，又有「近水樓台先得月」的優勢。而這些通房丫頭一般都是跟隨女主人陪嫁過來的，又叫陪嫁丫頭。

除了伺候男女主人的日常起居，通房丫頭最典型的義務就是「陪睡」男主人，當女主人身體不適時，要代替女主人去滿足男主人的性需求。在經典名著《紅樓夢》中就曾提到，王熙鳳的丫頭萍兒平時要照顧主人的飲食起居之外，在王熙鳳身體不適的時候，就由她來代替王熙鳳和賈璉同房。因此，通房丫頭在性事上和妾差不多，位置卻不如妾，但要高於普通的丫頭。

通房丫頭一生註定以悲劇收場，一旦因為受寵而遭到女主人妒忌，後果恐不堪設想，若是女主人還記得昔日主僕情分，興許能留她一命，反之則有可能被秘密處置，即便男主人問道，一個理由也能隨便搪塞過去，畢竟在封建社會下，通房丫頭的身分卑微，性命被視如草芥。