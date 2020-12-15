部分人出生時身上就帶有「胎記」，有些小小的、位置比較隱密，不會對生活造成影響，但有些胎記卻很大一片，還長在非常明顯的位置！加拿大一名8歲男童就因為胸前一塊胎記而感到自卑，游泳時都不敢脫衣服，而他的爸爸發現後，竟忍痛30小時刺青，在同樣位置「複製胎記」，希望可以藉此鼓勵兒子。

This dad got a tattoo of his 8-year-old son's birthmark so he wouldn't be self-conscious of it anymore 💙 pic.twitter.com/wyVcP82zBM — OFFICIAL @JoeBiden is President🇺🇲 (@IndictPOTUS45) December 14, 2020

根據外媒報導，8歲男童小德瑞克（Derek Prue Jr.）一出生時，左胸處就有一塊大大的淺棕色胎記；不久前，他的父親德瑞克（Derek Prue Sr.）發現兒子似乎對於胸前的胎記感到自卑，因為他游泳的時候都不願意脫下衣服，堅持穿著T恤玩水，這讓他感到非常心疼。

德瑞克苦惱了一陣子，靈機一動，決定也在自己身上「製作」一個相同的胎記，因此找到刺青師托尼（Tony Gibbert）幫忙，一開始德瑞克還以為只要大約3小時就可以結束，沒想到卻花了將近30小時、刺了共9次才完成這個巨大的刺青。

德瑞克回憶自己第1次刺青時，在約3、4個小時就覺得應該快好了，於是詢問托尼：「快完成了嗎？」，沒想到對方卻回答他：「輪廓差不多完成了」；而刺青的過程也非常痛苦，因為圖案的大小和位置，他得不斷靠冰敷來緩解疼痛。

等到和兒子「同款」的胎記完成後，一家人前去游泳時，德瑞克才終於公開，兒子看到後非常開心，不斷驚呼：「太酷了！」，之後也脫下自己的上衣，放開懷地玩水，父母見到他的轉變都感到非常欣慰。