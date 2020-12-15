英國南安普敦（Southampton）一對老夫婦日前在家門口撿到一隻棕色流浪貓，便帶著牠前往懷特島收養中心注射疫苗，並試著掃牠身上的晶片聯繫飼主，沒想到一查卻嚇壞了，原來牠的老家遠在2000多英里（約3218公里）外的俄羅斯！

根據英國《太陽報》報導，一對老夫婦在家門口遇見了一隻有著蓬鬆皮毛的棕色流浪貓，貓咪個性溫順親人，還喜歡人抱，於是老夫妻便將牠送至收養中心，打算替牠注射疫苗，順便掃看看牠身上有沒有晶片，沒想到卻意外發現貓咪的老家竟然遠在2000多英里（約3218公里）外的俄羅斯，推測應該是搭乘貨運卡車輾轉從俄羅斯「偷渡」來到英國。

當初發現貓咪的72歲托尼·科斯特（Tony Coster）表示，雖然至今尚未聽過牠發出叫聲，但認為牠的適應力很強，能在街頭生存半年，因此打算替牠取名，「身為一隻俄羅斯貓，我決定幫牠取個俄羅斯的名字，我想伊凡（Ivan）很適合。」

據悉伊凡大約3歲，不過由於晶片上並沒有載明確切的地址和飼主的相關資訊，收養中心經理梅爾·雷德（Mel Read）呼籲民眾將依凡的資訊廣傳，幫助牠回家。至於伊凡目前則被安置在收養中心隔離，並接種了狂犬病疫苗。