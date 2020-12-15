大自然是個弱肉強食的殘忍世界，雖然大部分人都明白這點，但親自目睹還是會受到不小的衝擊。英國一間野生動物園日前驚傳獼猴逃脫事件，沒想到還沒真的跑出動物園區，就誤入獅口慘死，絕望的尖叫聲響徹整個園區，目睹血腥全程的遊客都嚇壞了。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在位於蘇格蘭的布萊爾德拉蒙德野生動物園（Blair Drummond Safari Park），當時一隻巴巴利獼猴（Barbary macaque）從猴子保護區內逃脫，結果卻不小心爬進獅子窩當中，牠的脖頸和四肢被撕扯、咬傷，淒厲又痛苦的尖叫聲響徹整個園區，讓目睹全程的遊客都嚇傻了。

動物園的一名飼育員雖然試圖把皮卡車停在重傷的獼猴上方掩護牠，不過還是被獅群發現，影片中可以看見，獅群們將獼猴叼在嘴中於園區內奔跑的畫面。事後工作人員也在園區內發現了這隻獼猴的遺體，目前整起事件正在進行調查中。

目擊者對此事件仍心有餘悸，「猴子為自己生命而奮力尖叫的聲音，一直徘徊在我們的腦海裡。我們原本希望和孩子共度美好的一天，但最後卻不得不向孩子們解釋到底發生了什麼事情」。

據悉，這隻逃跑的巴巴利獼猴是2014年從直布羅陀來到布萊爾德拉蒙德野生動物園，透過猴子保護區進行繁殖的30隻獼猴之一。該物種因為狩獵、棲地遭到破壞、非法寵物交易等原因被列為瀕危物種，目前在野外的數量預估僅剩8000隻左右。