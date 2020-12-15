民間傳說，狗狗若是「吹狗螺」恐是見到好兄弟，一名女飼主日前就透露，家中養了一隻柯基犬，近日卻數次無端發出狼嚎般的吠叫聲，加上接二連三的恐怖巧合，連鄰居也心裡發毛，直呼「妳家狗真的很靈！」

「只要聽我家柯基吹狗螺，就知道又有鄰居往生了…」原PO日前在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，上週愛犬睡到一半竟然爬起來對著電梯方向嚎叫，前天半夜3點又一次，且鄰居都有聽到。

沒想到鄰居隔日卻突然語重心長的對原PO說，「妳家狗真的很靈！」並指出樓上鄰居上週癌症過世，在她得知消息的前一天晚上就聽到原PO家的柯基在吹狗螺，「比對時間後，癌逝的鄰居就是那時間點在醫院往生的，前天頭七又聽到一次…」

原PO聞言也十分錯愕，無奈表示「害得現在鄰居跟我自己，都有點怕聽到牠吹狗螺的聲音…代表可能又有一個人已經離世了」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣直呼「送終基？」、「神基妙算」、「基靈過人」、「姓柯的都很靈驗，柯南也是」。

不過也有過來人表示「我家對面回收廠的狗也是，每次只要有人要走之前都會吹整晚的」、「我們家附近也有一隻這樣神奇的狗，一叫表示會有人往生」、「正常，我聽過長輩說過，有次晚上一堆狗一起吹狗螺，巷口有戶往生，沒多久狗又一起吹，巷尾有戶老人往生，之後半夜狗又吹，又有人往生，那陣子附近超多家在喪事」。