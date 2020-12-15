啄木鳥有著細細尖尖的鳥喙，大部分的時間中牠們都非常「勤勞」，不斷地用鳥喙去啄樹木。最近，印度一名男子就拍下了啄木鳥「工作」時的搞笑小插曲，一隻正在窩裡睡覺的松鼠不堪其擾，探出頭對著啄木鳥咆哮，像極了人們碰見常發出擾人噪音的惡鄰居的模樣。

I'm trying to get some sleep! Moment angry squirrel sends noisy woodpecker packing.https://t.co/pDsor8eDmK — Terry (@Mastino1111) December 11, 2020

根據《每日郵報》報導，這個照片是由拉維（Ravi Raj）在泰米爾納德邦西部的哥印拜陀（Coimbatore）所拍攝的，當時他正從自己開的麵包店走出來準備要回家，沒想到抬頭一看，就在一棵7.6公尺高的樹木上看見一隻啄木鳥「勤奮工作」的身影，正用自己的鳥喙狂啄著樹木。

沒想到接下來，一隻在樹洞中睡覺的印度棕櫚松鼠似乎不堪其擾，竟探出頭來朝著啄木鳥咆哮，還伸長了自己的身體，作勢要攻擊對方，啄木鳥被這突如其來的敵人給嚇了一跳，立刻張開翅膀往後飛，躲避松鼠的攻擊。

網友們見到這組栩栩如生照片後，也都覺得相當逗趣，紛紛留言：「牠看起來真的氣炸了」、「這就是為什麼啄木鳥築巢都要花好久時間的原因」、「這組照片根本可以去參加野生動物攝影大賽了，拍得好！」、「松鼠：嘿！尊重一下上夜班的人好嗎」。

據悉，印度棕櫚松鼠（Indian palm squirrel）是在印度和斯里蘭卡發現的，擁有特殊條紋的松鼠，在印度教當中，這種松鼠被視為神聖且不可侵犯的，甚至有許多教徒家庭會供養印度棕櫚松鼠。