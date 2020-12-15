許多人對於香菜獨有的特殊腥臭味避之唯恐不及，反應更大的，一看到料理被撒上香菜就翻臉不吃，不過日前卻有一位「女勇者」手刀試喝「香菜奶蓋」飲品，讓網友看了頭皮發麻！

原PO日前在知名論壇網站「Dcard」透露，偶然在某夜市飲料攤發現「香菜奶蓋」，於是決定試喝看看，原本想點無糖的她在店員提醒之下，得知該款飲料以綠茶為基底，無糖的話香菜味道會比較重，且多數人都是點正常糖度，不過怕甜的她最後還是點了3分糖。

當她一口喝下香菜奶蓋後發現，上層的鹹奶蓋味道不錯，搭配淡淡的香菜味和綠茶基底，整體而言還可接受，但是一般的茶喝下去會回甘，這款香菜奶蓋回的則是香菜味，讓她打趣笑說，「香菜控可以考慮點無糖啦，說不定會香菜味爆表」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「嘔嘔嘔我快吐了」、「不討厭香菜，但這什麼邪教中的邪教」、「喜歡香菜，但這個真的不行」、「香菜就是好好的待在貢丸湯蘿蔔湯就好，放在飲料或花生捲冰之類的到底什麼意思」、「這比薑汁汽水還可怕」、「喝一口就知道的濃醇香」；不過也有香菜控躍躍欲試，興奮表示「香菜奶蓋酷到爆」、「超愛香菜，我可以」。