泰國一名男子日前在家裡上廁所時，一抬頭就看見一條粗壯的蟒蛇從天花板的破洞中鑽出，倒掛在空中，還不斷扭動著自己的身體，讓他嚇得瞬間便意全消，立刻打電話求助。

蟒蛇雖然一度鑽回天花板裡，但最後消防隊員仍將牠找出並帶離。(影片來源/Facebook/Joe Nopparat)

根據泰媒報導，這名泰國男子喬（Joe Nopparat）在本月10日於臉書上傳了一段影片，他稱自己去上廁所的時候，突然覺得頭頂怪怪的，於是抬頭查看，結果竟是一條體型粗壯的蟒蛇倒掛在天花板上，讓他瞬間嚇到便意全消，趕忙拿出手機拍下這段影片後，就打電話給消防隊求助。

從畫面中可以看到，白色的天花板上有一個和蟒蛇身形相當的小洞，牠便從這裡鑽了出來，身體扭曲地纏繞著自己、懸掛在空中，過程中還不斷吐出蛇信，這條蟒蛇先是四處張望著似乎是在觀察環境，隨後就沿著淺藍色的牆邊移動。

然而，當消防隊員趕到時，這條蟒蛇早已鑽回了洞裡，所幸最後還是順利在天花板內找到牠，並將牠帶離。雖然剛經歷一場可怕的「巧遇事件」，但蛇在不少傳說中都具有「財富」的象徵，因此也讓喬開玩笑地說：「難道我要有錢了嗎？」。

喬的朋友們看到這段影片後也都嚇了一大跳，紛紛提醒他要小心一點，「如果是我在現場，絕對會暈倒的…」、「好可怕喔，要小心喔！」、「這個狀況不是會有錢，就是有生命危險啊！」、「天啊，牠也太大條了吧」、「在浴室裡很可怕的，如果來了一次的話，之後可能還會再出現…」。