古代因為醫療資源匱乏，人們的壽命大多不長，能活到70幾歲已經算是非常長壽，沒想到在2000多年前，一名丞相不但活了足足104多歲，妻妾還比皇帝多，而他長壽的關鍵就是他每天必喝「人奶」，他就是西漢丞相張蒼。

張蒼生於公元前256年，年輕時成為知名思想家荀子的弟子，李斯、韓非子等人都是他的門師兄弟。本在秦朝擔任御史，因犯罪逃離故鄉的途中遇到劉邦的軍隊，便投靠在他旗下。一開始，張蒼並沒有受到重用，在攻打南陽時還因為違反軍令被判死刑，劉邦身邊的親信王陵見他長相俊美，且皮膚白如凝脂，覺得此人不簡單，就替他向劉邦求情，才讓他保住一命。

精通音樂、曆法、術數的張蒼，靠著豐富的學識成為輔佐漢高祖劉邦成就大業的功臣之一，一直到8、90歲都還在擔任丞相的位置，最後因為不堪負荷朝中事務，決定告老還鄉。回到老家後的張蒼因為牙齒全都掉光，不能咀嚼食物，突然想到「人乳」擁有豐富的營養，便開始每天飲用妻妾的人乳度日。

根據《史記》記載，他為了保持「乳量」充足，還狂娶100多名妻妾，讓正值孕期的女眷成為他的奶水來源。而神奇的是，年邁的張蒼不但身體強壯，還就這樣活到104歲，成為史上最長壽的丞相。