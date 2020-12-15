古代發明許多手段殘忍的刑罰，讓人光用想像就不寒而慄。據說清代有一種叫做「二龍吐鬚」的奇特酷刑，雖然只是要求犯人吃下一鍋麵，卻會產生比死還痛苦的感覺，每每嚇得犯人立刻求饒招供。

據《今日頭條》報導，「二龍吐鬚」在施刑前會先將犯人毒打一頓，然後關進暗房餓上2到3天，只給一點水讓他們維生。3天後獄卒會端上一鍋半生不熟的麵條供犯人享用，此時已經餓了好幾天的犯人，肯定會狼吞虎嚥將麵吃完，不會認真咬碎。

待犯人吃完後，官吏會再來審問，如果犯人還是不願意招供，就會將他以頭下腳上的方式倒吊在梁柱上。半生不熟的麵此時在犯人胃裡二次膨脹，在加上餓了好幾天又突然大量進食很容易造成反胃，來不及消化的麵條就會從犯人口鼻中噴出，讓他呈現半窒息的狀態，難受到生不如死。也因麵條掛在犯人鼻子的模樣，有了「二龍吐鬚」的名字。

除了「二龍吐鬚」之外，還有許多針對肉體折磨卻不見血的恐怖刑罰，像是「貼加官」、「笑刑」。前者是將一張桑皮紙貼在受刑人臉上狂噴水，讓對方感到呼吸困難，之後在逐漸追加桑皮紙的張數。後者則是不停在受刑人腳下搔癢，讓對方因為長時間的折磨，因為狂笑而慘死。