日本動畫大師宮崎駿創造無數經典動畫作品，也是不少人的童年回憶。一名網友日前就好奇發問，想知道在這麼多部作品中，大家心目中的「最佳女主角」究竟是誰？瞬間引爆網路話題，其中有不少人都不約而同點名《風之谷》女主角娜烏西卡。

一名網友在PTT八卦板以標題「宮崎駿動畫哪個女主角最正？」發文，表示宮崎駿創造了這麼多經典動畫，他認為裡面最正點的是《借物少女艾莉緹》中的女主角，另外《霍爾的移動城堡》的蘇菲也深得他心，最後也好奇詢問鄉民「哪位女主角是你的第一名呢？」

《霍爾的移動城堡》的女主角蘇菲也獲得不少網友的青睞。(圖/吉卜力工作室提供)

文章曝光後掀起熱議，紛紛留言，「魔法公主」、「來自紅花坂的松崎海」、「蘇菲人妻屬性好讚」其中，有絕大多數的網友都點名《風之谷》的女主角「娜烏西卡」，「娜烏西卡，選奶大的」、「娜烏西卡初代老婆」、「娜烏西卡，老宮還給她露溝，後面的女主角都沒這種尺度」、「娜烏西卡，有容奶大」、「娜烏西卡，男人都是一樣的選擇」。

據了解，宮崎駿的所有作品中，就只有娜烏西卡有明顯的性別特徵，也經常被日本網友拿出來調侃。對此，宮崎駿曾經在訪問中特別說明，表示會將娜烏西卡的胸部畫這麼大，不是為了哺育下一代，也不是想討好男性，而是為了給予即將死亡的角色一個溫暖的擁抱。因為他認為臨終的人需要一個緊緊的擁抱才能安心閉上眼睛，所以必須要有豐滿的大胸部才行。