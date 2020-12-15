女生最擔心洗澡被人偷窺了，一名女網友日前就在論壇上崩潰表示，有時候洗澡洗比較久就會感覺到窗戶旁有炙熱的眼神，照片曝光後網友才驚覺兇手的真實身分是該女網友家裡的貓咪，全都忍不住笑說「好可愛的偷窺色小鬼！」

一名女網友在論壇Dcard發文，表示每次她洗澡洗太久，家裡的小屁貓就會過來開窗戶查崗，彷彿是在說「還活著就好！洗快一點啦！」從她附上的影片可以看到，貓咪確認完畢之後還會乖乖把窗戶關上，保護好原PO的隱私，讓她又好氣又好笑。

文章曝光後融化所有網友，不少人紛紛留言「等等他最後還會自己關窗哦！可愛屎了啦」、「這個視角很讚」、「色喔！這隻色鬼我自願幫妳把牠帶走！」、「偷窺的色小鬼，好可愛」、「笑死！什麼貓完事還會關窗戶是怎樣」、「牠為了你而接近這危險的領域，是真愛了」。

有鍵盤柯南覺得貓咪會自己關窗太不尋常，看到影片關窗前鏡頭有往前一點，懷疑是原PO自己關的。原PO事後也跳出來說明，是她關的沒錯，因為太害怕貓咪會跳進來，沒想到意外造成網友的誤會。她也補充，貓咪在剛出生一個月左右，就開始會偷看別人洗澡了，著實是個小色鬼。